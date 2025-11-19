UFFICIALE - Designazioni arbitrali Serie A del 12° turno: ecco chi dirigerà Napoli-Atalanta
Ultime notizie Napoli - Svelata la designazione arbitrale di Napoli-Atalanta: ecco chi sarà il direttore di gara che dirigerà la sfida di Serie A al Maradona
Ultimissime notizie calcio Napoli - L'Aia ha comunicato ufficialmente quali saranno le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato. Il Napoli giocherà sabato allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Atalanta del nuovo allenatore Raffaele Palladino.
Designazioni arbitrali 12ª giornata
- CAGLIARI – GENOA Sabato 22/11 h. 15.00
LA PENNA
PALERMO – BIANCHINI
IV: MARIANI
VAR: ABISSO
AVAR: PICCININI
- UDINESE – BOLOGNA Sabato 22/11 h. 15.00
SACCHI J.L.
LO CICERO – ZEZZA
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: SERRA
- FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 22/11 h. 18.00
DOVERI
VECCHI – FONTEMURATO
IV: MARCHETTI
VAR: GUIDA
AVAR: FABBRI
- NAPOLI – ATALANTA Sabato 22/11 h. 20.45
DI BELLO
DEI GIUDICI – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
- H. VERONA – PARMA h. 12.30
PAIRETTO
MOKHTAR – MONACO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
- CREMONESE – ROMA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – POLITI
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: ABISSO
- LAZIO – LECCE h. 18.00
ARENA
MASTRODONATO – LUCIANI
IV: MARINELLI
VAR: SERRA
AVAR: PICCININI
- INTER – MILAN h. 20.45
SOZZA
PERETTI – COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
- TORINO – COMO Lunedì 24/11 h. 18.30
BONACINA
MORO – GALIMBERTI
IV: MANGANIELLO
VAR: PRONTERA
AVAR: PATERNA
- SASSUOLO – PISA Lunedì 24/11 h. 20.45
DI MARCO
ZINGARELLI – DI GIACINTO
IV: FELICIANI
VAR: GARIGLIO
AVAR: AURELIANO
