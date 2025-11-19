UFFICIALE - Designazioni arbitrali Serie A del 12° turno: ecco chi dirigerà Napoli-Atalanta

12:20  
Ultimissime notizie calcio Napoli - L'Aia ha comunicato ufficialmente quali saranno le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata di campionato. Il Napoli giocherà sabato allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Atalanta del nuovo allenatore Raffaele Palladino.

Arbitro Napoli-Atalanta: dirige Di Bello

Designazioni arbitrali 12ª giornata

  • CAGLIARI – GENOA     Sabato 22/11 h. 15.00
    LA PENNA
    PALERMO – BIANCHINI
    IV:      MARIANI
    VAR:     ABISSO
    AVAR:      PICCININI
  • UDINESE – BOLOGNA    Sabato 22/11 h. 15.00
    SACCHI J.L.
    LO CICERO – ZEZZA
    IV:      CHIFFI
    VAR:     CAMPLONE
    AVAR:      SERRA
  • FIORENTINA – JUVENTUS    Sabato 22/11 h. 18.00
    DOVERI
    VECCHI – FONTEMURATO
    IV:       MARCHETTI
    VAR:      GUIDA
    AVAR:       FABBRI
  • NAPOLI – ATALANTA     Sabato 22/11 h. 20.45
    DI BELLO
    DEI GIUDICI – BAHRI
    IV:     RAPUANO
    VAR:     DI PAOLO
    AVAR:     GARIGLIO
  • H. VERONA – PARMA    h. 12.30
    PAIRETTO
    MOKHTAR – MONACO
    IV:      GALIPO’
    VAR:     PATERNA
    AVAR:    GUIDA
  • CREMONESE – ROMA    h. 15.00
    AYROLDI
    ROSSI L. – POLITI
    IV:     CREZZINI
    VAR:     PEZZUTO
    AVAR:      ABISSO
  • LAZIO – LECCE    h. 18.00
    ARENA
    MASTRODONATO – LUCIANI
    IV:     MARINELLI
    VAR:     SERRA
    AVAR:     PICCININI
  • INTER – MILAN     h. 20.45
    SOZZA
    PERETTI – COLAROSSI
    IV:     MARCENARO
    VAR:     AURELIANO
    AVAR:       DI PAOLO
  • TORINO – COMO     Lunedì 24/11 h. 18.30
    BONACINA
    MORO – GALIMBERTI
    IV:       MANGANIELLO
    VAR:      PRONTERA
    AVAR:      PATERNA
  • SASSUOLO – PISA    Lunedì 24/11 h. 20.45
    DI MARCO
    ZINGARELLI – DI GIACINTO
    IV:     FELICIANI
    VAR:    GARIGLIO
    AVAR:      AURELIANO
