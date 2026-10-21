Sosa: "Napoli, c'è molto da rivedere! È difficile sostenere il blocco basso troppo a lungo"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il commento del Pampa Sosa dopo Napoli-Bodo/Glimt

Napoli-Bodo/Glimt 4-3, gli azzurri conquistano i primi tre punti nella fase a girone unico della Champions League, agganciando proprio i gialloneri norvegesi a quota tre in classifica e ritrovando morale in vista dei prossimi impegni.

A fine partita, il commento dell'ex calciatore Roberto "El Pampa" Sosa a Tele A.

"Nel primo tempo il Napoli mi era piaciuto. I gol del Bodo arrivano quando il Napoli si è abbassato. È difficile sostenere il blocco basso troppo a lungo. È arrivato il risultato, ma c'è molto da rivedere. Bisogna allungare quel primo tempo fino al 60' almeno. Servono le prestazioni per avere fiducia”.

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