Sosa: "Napoli, c'è molto da rivedere! È difficile sostenere il blocco basso troppo a lungo"

Napoli-Bodo/Glimt 4-3, gli azzurri conquistano i primi tre punti nella fase a girone unico della Champions League, agganciando proprio i gialloneri norvegesi a quota tre in classifica e ritrovando morale in vista dei prossimi impegni.

A fine partita, il commento dell'ex calciatore Roberto "El Pampa" Sosa a Tele A.

"Nel primo tempo il Napoli mi era piaciuto. I gol del Bodo arrivano quando il Napoli si è abbassato. È difficile sostenere il blocco basso troppo a lungo. È arrivato il risultato, ma c'è molto da rivedere. Bisogna allungare quel primo tempo fino al 60' almeno. Servono le prestazioni per avere fiducia”.