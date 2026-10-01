Il traslocatore dei calciatori: "Ho fatto il trasloco a De Bruyne, è successa una cosa strana"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Alberto, titolare di "Europonente Traslochi", azienda genovese specializzata nei traslochi dei calciatori. Quando un giocatore di Serie A cambia squadra e si trasferisce in una nuova città, Europonente offre un servizio specializzato per supportarli nel trasloco.

Alberto ha raccontato un curioso retroscena che riguarda Kevin De Bruyne, a cui ha offerto il suo servizio di trasloco in occasione del suo arrivo a Napoli.

"Da settembre dell’anno scorso tengo custodita anche la palestra di De Bruyne. Due grossi tapis roulant e altri attrezzi. Gli ho fatto un trasloco l’anno scorso Napoli su Napoli, e quelle macchine ha deciso di non portarsele. Sono ancora in deposito da me.

La cosa più strana? De Bruyne aveva anche tre anfore antiche. Per piazzarle in giardino abbiamo dovuto fare una videochiamata con il suo architetto in Belgio che ci diceva di quanti centimetri spostarle".