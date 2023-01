Zola: "Napoli entusiasmante e di caratura europea, che vantaggio per lo scudetto! E in Champions..." | VIDEO

Gianfranco Zola dice la sua sulla cavalcata del Napoli di Luciano Spalletti: "Una squadra dalla caratura europea", secondo l'ex 10 di Parma, Napoli, Chelsea e Cagliari intervenuto lunedì sera a "Supertele" di DAZN:

Queste le parole di Zola sul Napoli ai microfoni di DAZN:

"Sinceramente mi sono entusiasmato, non solo per l'affetto che mi lega a questa squadra, ma per il Napoli in cui gioca a calcio, per come interpreta le partite, per la qualità che ci mette. E' molto difficile non apprezzare questa squadra".