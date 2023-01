Vettosi: "Eliminazione dalla Coppa? Il danno totale per il Napoli potrebbe essere di questa cifra"

L'esperto di finanza Fabrizio Vettosi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«L'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, dal punto di vista economico, incide in maniera non determinante. Se la vinci, porti a casa 6mln di euro più il 50% degli incassi. Quindi il danno totale per il Napoli potrebbe essere tra i 6 e i 10mln di euro. Non è pochissimo ma non è paragonabile alla non partecipazione alla Champions League. Dal punto di vista tecnico, nel calcio il più debole può sempre vincere perché in questo sport influiscono eventi e casualità. In più, per una squadra come il Napoli che ha qualità di palleggio, le condizioni climatiche di ieri sera non erano certo ideali per gli azzurri».