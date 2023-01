Serafini: "Ancelotti non era convinto di allenare il Napoli! Attrito con Gattuso? Colpa di una telefonata mai fatta"

il collega Luca Serafini, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il Milan ha solo un punto in meno rispetto all'anno scorso, ma il Napoli sta facendo qualcosa di incredibile.

Il Napoli ha larosa di qualità più profonda di tutti che gli ha permesso di fare benissimo sia in campionato e in Champions.

Non vedo come le inseguitrici possano recuperare così tanti punti.

La lotta per la qualificazione Champions fa il gioco del Napoli, ma gli azzurri ormai devono pensare solo a se stessi, perchè con il minimo sindacale non può perdere questo scudetto.

Le squadre di Spalletti sono sempre calate nella seconda parte del campionato, ma quest'anno ci sono condizioni diverse e la pausa Mondiale è stata favorevole in questo senso.

Sono amico di Gattuso e Ancelotti e sapevo che c'erano degli attriti. Ho provato a fare da paciere. Hanno due caratteri diversi, ma non mi risulta che i due si siano sentiti per l'avvicendamento sulla panchina del Napoli.

Ancelotti non era convinto di accettare il Napoli ma dopo l'incontro con di De Laurentiis accettò.

Carlo si aspettava una telefonata da Rino quando Gattuso divenne allenatore del Napoli, una telefonata che non arrivò per l'amarezza di Ancelotti".