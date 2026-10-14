Rafa Marin: "Abbiamo tante cose da migliorare, non abbiamo sfruttato le occasioni! Con Allegri trovo continuità e minuti, spero di continuare così"

Ultime notizie SSC Napoli - Rafa Marin, difensore del Napoli, in mixed zone ai media spagnoli al termine di Villarreal-Napoli 3-1 di Champions League.

Siete amareggiati per questa sconfitta contro un Villarreal che, immagino, riconoscerete, ha disputato un'ottima partita.

“Sì, assolutamente. L'ho già detto prima: anche noi abbiamo avuto i nostri momenti, ma credo che loro ne abbiano avuti di migliori e che abbiano meritato i tre punti. Noi oggi non abbiamo giocato la nostra partita e abbiamo tante cose da migliorare e su cui riflettere”

Nella ripresa avete avuto il vostro momento: per un po' siete riusciti a schiacciare il Villarreal nella propria metà campo, ma non ne avete approfittato e alla fine vi hanno punito.

“Sì, sì, lo sapevamo che poteva succedere. Come ho detto in conferenza stampa, loro hanno ottimi giocatori in attacco, molto veloci e dotati di grande qualità, capaci di chiudere la partita, proprio come hanno fatto oggi. Abbiamo avuto le nostre occasioni, non le abbiamo sfruttate e loro hanno chiuso i conti”

Come hai vissuto il tuo ritorno a Villarreal, al di là del risultato e della partita?

“Bene, anche se con un po' di amaro in bocca. Sono sempre felice di tornare qui, perché è stata casa mia per un anno e ho tanti amici e compagni di squadra. Mi sarebbe piaciuto, però, portare a casa almeno i tre punti. Purtroppo non è stato possibile”

Rafa, il Villarreal ha vinto con una prestazione molto solida, rimontando dopo il vostro gol iniziale, che sembrava avervi messo nelle condizioni ideali. Come vedi il Submarino in questa stagione? L'anno scorso aveva faticato molto in Champions League, mentre quest'anno la vittoria è arrivata proprio contro il Napoli.

“Vedo una squadra solida e unita, che secondo me sta crescendo e sta andando di meno in più. Oggi ha ottenuto il risultato e conquistato i tre punti. Come ho detto, credo che abbia disputato una grande partita”

Vedi il Villarreal con possibilità di raggiungere la fase successiva di questa Champions League?

“Sì, assolutamente. Perché no? Sappiamo tutti che si tratta di una competizione europea molto difficile, nella quale affronti squadre di altissimo livello. Questa sera il Villarreal lo ha dimostrato: credo che abbia giocato bene, come ho già detto. Noi, invece, dobbiamo migliorare molto”

La tua esperienza qui è stata molto positiva. Ora sei tornato a Napoli con grande determinazione e stai disputando un'ottima stagione, giusto?