Manna a Sky: "McTominay vuole restare, lavoriamo al rinnovo! A fine anno dobbiamo ringiovanire. Vogliamo giocare i playoff di Champions e arrivare il più in alto possibile in Serie A"

Champions League - Massimiliano Allegri, allenatore della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita Villarreal-Napoli di UEFA Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il turnover è necessario, abbiamo una rosa abbastanza equilibrata. Ci sono tre o quattro insostituibili per noi, se stanno bene giocano. Dovendo giocare tutte queste gare è giusto ruotare. Chi sta meglio dà possibilità al mister di ruotare.

Giovane è entrato bene sabato, ci dà soluzioni e ci permette di avere cambi con caratteristiche diverse in panchina e quindi oggi partiamo così.

Non dobbiamo dare segnali di svolta alla stagione. Dobbiamo migliorare il nostro rullino di marcia dell’anno scorso, è importante ai fini della classifica. Ambiamo a giocare almeno il playoff e i punti vanno fatti. Vanno fatti già stasera contro una buona squadra, serve una prestazione importante, spero e sono sicuro che i ragazzi metteranno tutto in campo, sanno l’importanza della partita.

McTominay ha due anni di contratto. Vuole restare con noi e noi vogliamo che resti con noi il più lungo possibile, poi c’è l’aspetto economico da far conciliare. Stiamo lavorando e continueremo a farlo sperando di trovare una soluzione che aggarba noi e il calciatore. È il giocatore più importante che abbiamo probabilmente, ci è mancato in queste settimane e siamo contenti di riaverlo, infatti stasera gioca.

Sarei contentissimo se arrivassimo il più lontano possibile in Champions, ma è complicato e difficile e serve anche un po’ di culo.

Il Napoli deve qualificarsi assolutamente in Champions per l’anno prossimo, è una condizione vitale. Vogliamo arrivare il più possibile vicini alla vetta, l’abbiamo fatto lo scorso anno e l’anno prima abbiamo vinto lo scudetto. Ancora non abbiamo avuto il giusto trend di risultati, dobbiamo avere fiducia nel gruppo che sta dando tanto.

A fine stagione verranno fatte riflessioni, un pochino dobbiamo ringiovanire. Adesso dobbiamo fare uno step successivo che faremo, siamo preparati a farlo. Poi c’è la Coppa Italia, un obiettivo importante dove bisogna arrivare in fondo".