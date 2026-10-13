Villarreal-Napoli: tutti i commenti dei giornalisti più autorevoli

Villarreal-Napoli si conclude, la 2a giornata di Champions League e adesso spuntano fuori i primi commenti dopo la sfida d'Europa. La seconda giornata del cammino in Champions è finita. CalcioNapoli24 vi propone i commenti a caldo dei giornalisti più autorevoli.

Villarreal-Napoli: i commenti sui social dopo la partita

Questi i commenti sui social dopo Villarreal-Napoli:

Il tweet del giornalista di Panorama, Giovanni Capuano:

Questo il tweet dell'ex giornalista RAI, Enrico Varriale:

Disfatta del Napoli a Villareal. Un'ottima partenza col vantaggio firmato da #Rahmani e una traversa colpita da #Hojlund è vanificata da un disastroso retropassaggio di #Politano che regala il gol del pari agli spagnoli. Lo sbandamento viene sfruttato benissimo dai padroni di casa che trovano subito il gol del vantaggio e poi nel 2° tempo prendono a pallate la squadra di #Allegri che sparisce dal campo. Tante prove deludenti dei singoli : #DeBruyne regge un tempo, #McTominay non è pronto, #Gilmour non vale la metà di #Lobotka.Si salva solo #DiLorenzo. Insomma squadra non all'altezza della ribalta #Champions come tutto il calcio italiano. Basta guardare anche al disastro dell'Inter battuta al Meazza dal #Brugge.

Questo il tweet del direttore de 'La Ragione', Fulvio Giuliani:

È tornato il Napoli incomprensibile, inguardabile, inefficace. Un secondo tempo horror, dopo un primo tempo da suicidio perfetto. Tutti gli attaccanti dentro, tanto per poter dire di essere offensivi, ma senza un’idea, un disegno di squadra. Un calcio d’altri tempi inadeguato alla #ChampionsLeague. Sulle gambe, presi a ceffoni. Riflettere prima che sia tardi.

Questo il tweet del collega RAI, Antonello Perillo:

Bruttissimo passo indietro per il #Napoli. Squadra senza anima, senza nerbo, senza attributi quella crollata in casa del #Villarreal. A mio avviso anche a terra fisicamente, contro avversari che sembravano correre quasi il doppio. E dire che era iniziata bene, con il gol di #Rrahmani, ma poi è scattato una sorta di blackout dopo l’ingenuo errore di #Politano. Pessima figura europea. Scommetto che #DeLaurentiis si farà sentire con #Allegri e con la squadra.

Questo il tweet del collega di Radio1Station, Luca Cerchione:

Questo il tweet del collega di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino:

Questo il tweet del collega di Radio Napoli Centrale, Marco Giordano:

Quattro sconfitte in otto partite ufficiali sono il risultato MOLTO INATTESO del grande principe del RISULTATISMO. Il Napoli gioca alla pari solo un tempo con il Villarreal, nel secondo tempo si vede in due circostanze tra 80’ ed 81’ contro una squadra che gioca alta e organizzata. Nel Napoli… Pressione molto blanda, i tre centrali che non spezzano mai quando serve, manovra sempre lenta e tanti errori individuali indotti anche da misure che mancano. Appena il livello si alza, per ora, IL NAPOLI DI ALLEGRI NON VINCE. Anzi.

Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto:

Contro il #Villarreal il peggior #Napoli della stagione. Per come ha sprecato un buon avvio di gara, mettendosi dietro dopo il vantaggio e regalando un gol. E soprattutto per non aver reagito, concedendosi al palleggio degli spagnoli e giocando un pessimo secondo tempo. Peccato.

Questo il tweet del noto opinonista, Massimo Caputi: