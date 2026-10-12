Estadio de la Ceramica, tutto pronto per Villarreal-Napoli | VIDEO
Champions League 17:15
Estadio de la Ceramica
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Ecco lo stadio del Villarreal e il settore ospiti dedicato ai napoletani, guarda il video
Il cammino europeo del Napoli entra nel vivo. La squadra di Massimiliano Allegri sta per sbarcare in Spagna per preparare la super sfida di Champions League contro il Villarreal.
Direttamente dalla Spagna, i nostri inviati di CalcioNapoli24 vi portano all'interno dell'impianto che domani sera farà da cornice al match europeo: ecco le immagini esclusive dell'Estadio de la Cerámica, teatro della sfida di Champions. Un impianto all'avanguardia, pronto a vestirsi a festa per accogliere la notte europea e la corazzata azzurra.
Guarda il video per scoprire tutti i dettagli e l'atmosfera dello stadio del Villarreal attraverso le nostre immagini!
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