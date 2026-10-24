Badiashile: "Adattamento difficile, ma ora mi sento bene. Malen? Dobbiamo fermarlo di squadra, non individualmente"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Benoit Badiashile, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della gara delicata contro la Roma

Ultime notizie calcio NapoliBenoit Badiashile, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro la Roma.

Badiashile prima di Napoli-Roma

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E' stato molto difficile adattarmi, a livello culturale è diverso dall'Inghilterra. Ora mi sono abituato e mi sento bene. Malen? Ci ho giocato contro in Inghilterra, è un buon attaccante. Non dobbiamo lavorare individualmente ma di squadra e proveremo a fare del nostro meglio".

Badiashile prima di Napoli Roma
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