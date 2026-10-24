Badiashile: "Adattamento difficile, ma ora mi sento bene. Malen? Dobbiamo fermarlo di squadra, non individualmente"
Le Interviste 17:17
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Benoit Badiashile, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della gara delicata contro la Roma
Ultime notizie calcio Napoli - Benoit Badiashile, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro la Roma.
Badiashile prima di Napoli-Roma
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“E' stato molto difficile adattarmi, a livello culturale è diverso dall'Inghilterra. Ora mi sono abituato e mi sento bene. Malen? Ci ho giocato contro in Inghilterra, è un buon attaccante. Non dobbiamo lavorare individualmente ma di squadra e proveremo a fare del nostro meglio".
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google