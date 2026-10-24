Giaccherini: "De Bruyne regista? Palla al piede fa la differenza, ha un'intelligenza superiore! In fase difensiva però..."

Ultime notizie calcio Napoli - Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Napoli-Roma.

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Vediamo se Allegri incarterà ancora una volta Gasperini, si tratta di una gara fondamentale per rinascere per il Napoli. De Bruyne ha giocato benissimo con il Bodo. Palla al piede può giocare senza ombra di dubbio da vertice basso e fa la differenza. Non ci sono praticamente dubbi. Ha più tempo in quella posizione, il passaggio da 20 o 30 metri lo fa con precisione e forza. Ha una intelligenza superiore, non c’è bisogno di dargli troppe direttive. Bisogna solo vedere in fase di non possesso come si comporta, dal momento che rischia di lasciare spazi o far passare dei filtranti pericolosi”.