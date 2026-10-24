Bazzani: "Cristante a uomo su De Bruyne? Sa essere aggressivo ma sa anche invadere l'area: crea pericoli"
Le Interviste 17:47
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Fabio Bazzani parla a DAZN prima di Napoli-Roma del ruolo di Cristante a uomo su De Bruyne
Ultimissime calcio Napoli - Fabio Bazzani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Napoli-Roma.
Bazzani su Cristante e De Bruyne
Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:
“Cristante a uomo su De Bruyne? E’ un giocatore importantissimo, sa essere aggressivo a uomo sul faro della squadra avversario. Allo stesso tempo sa invadere l’area di rigore e creare pericoli”.
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