Bazzani: "Cristante a uomo su De Bruyne? Sa essere aggressivo ma sa anche invadere l'area: crea pericoli"

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Fabio Bazzani parla a DAZN prima di Napoli-Roma del ruolo di Cristante a uomo su De Bruyne

Ultimissime calcio Napoli - Fabio Bazzani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Napoli-Roma.

Bazzani su Cristante e De Bruyne

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Cristante a uomo su De Bruyne? E’ un giocatore importantissimo, sa essere aggressivo a uomo sul faro della squadra avversario. Allo stesso tempo sa invadere l’area di rigore e creare pericoli”. 

Bazzani su De Bruyne
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