Osimhen, l'entourage a CN24: "Ama Napoli! Non è detto che vada via il prossimo anno, si può parlare di rinnovo"

Le parole di Oma Akatugba su Victor Osimhen a CalcioNapoli24 Tv. Arrivano le parole dell'entourage amico dell'attaccante della SSC Napoli sul rinnovo, il prezzo di calciomercato e il momento del giocatore in maglia azzurra.

Napoli: rinnovo Osimhen e prezzo, le ultime

L'entourage di Osimhen Oma Akatugba è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Osimhen sta rincorrendo dei numeri importanti, non tutti erano convinti del suo rendimento. Oggi in molti devono fare dietrofront e ammettere di essersi sbagliatu su Victor. Può dire la sua riguardo i numeri dei gol, lui però non bada ai numeri e vuole lo scudetto. Vincere lo scudetto può metterlo al di sopra dei grandi campioni Mertens, Higuain e Cavani che hanno avuto grandi numeri a Napoli.

Napoli è un qualcosa di incredibile che non ho mai visto in nessuna città del mondo, è incredibile l'amore che i tifosi hanno per i giocatori e la squadra. Fantastico il supporto che sta avendo Victor. Abbiamo visto i motorini seguire il pullman della squadra per tutto il tragitto verso lo stadio. Victor sente questa vicinanza dei tifosi e lo spinge a dare sempre qualcosa in più per questa piazza. Per questo farà sempre di più per vincere lo scudetto.

Non credevamo a ciò che succedeva quando stavamo andando in ristorante, i motorini e le auto ci seguivano e bussavano di continuo per mostrare amore a Victor. Più tempo Victor passa a Napoli e più amore riceve.

Non è da scartare la possibilità che Osimhen resti a Napoli anche l'anno prossimo, qui si trova veramente bene e riesco a leggere il suo linguaggio el corpo. Non è impossibile che resti anche il prossimo anno, in questa città è felice sta bene. Rinnovo? Perché no! Si può trovare un accordo economico, le cose funzionato ovunque tra città, ambiente, squadra e compagni. Si può pensare di imbastire un rinnovo di contratto.

Siamo in un mercato dove il Chelsea spende 100 milioni per un giovane talento ucraino, Victor può valerne molto di più".