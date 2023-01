Marcolin: "Ho trovato un difetto in questo Napoli: la Juve ha avuto paura al Maradona"

Calcio Napoli - Dario Marcolin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Se vogliamo trovare un difetto al Napoli è che ci ha messo 2 gare per diventare quello prima della pausa. Contro la Juve c'è stata una esuberanza fisica condita dal gioco. Rivedendo quella prova è come se quei 51 giorni non fossero mai passati. La Juve contro il Napoli aveva paura di stare troppo nella sua area quindi ha puntato sulle ripartenze ma la squadra di Spalletti ha giocato con qualità entusiasmo. Venerdì sono state tirate fuori tutte le qualità"