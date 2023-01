“L’Inter deve fare punti, il Verona è in crescita. I nerazzurri oggi non hanno la sicurezza di prima”. Così a Tuttomercatoweb il doppio ex di Inter e Verona, Andrea Mandorlini.

Scudetto: crede ancora nella sorpresa? “Mancano talmente tante partite che può succedere di tutto. Credo però che il Napoli sia la squadra migliore, ha un buon vantaggio. È la squadra da battere”.

