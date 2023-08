Malu Mpasinkatu: "A Napoli l'ultima parola è sempre di ADL, peccato per Danso era perfetto post Kim"

Malu Mpasinkatu è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "A Napoli ha sempre deciso De Laurentiis, l'ultima parola è sempre stata la sua. Meluso lo conosco personalmente, è un professionista serio. Dirà sempre la sua sul mercato, ma a Napoli lavorano tutti insieme dietro le quinte come anche Micheli e Mantovani. E' un Napoli che funziona molto bene, con l'ultima parola che spetta sempre a ADL. Danso era il numero uno per sostituire Kim, era perfetto ma ora sono passati tanti giorni e penso che si possano essere persi i contatti".