Juventus, Allegri alla RAI: "Abbiamo rischiato la goleada! Contento per Spalletti, ha più probabilità di vincere lo scudetto rispetto ad altri anni”

Ai microfoni della RAI parla dopo Napoli-Juventus 5-1 l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

“Come gestire il 5-1? Complimenti al Napoli, siamo stati leggeri e s’è visto in campo.

Mancata reazione? Il 3-1 ci ha fatto crollare la partita, abbiamo rischiato la goleada.

Chiesa dal 1’? È partito più basso, l’ho alzato e poi spostato a sinistra: è stata questione di attenzione, non la posizione.

Abbiamo preso gol con troppa facilità , gli errori di stasera difficilmente sono ripetibili ma non dobbiamo abbatterci: magari tra due mesi quello che vale oggi non vale più. Non bisogna esaltarsi dopo le otto vittorie, dispiace molto perdere stasera perchè i ragazzi erano abbattuti.

I dieci punti di distanza? Se il Napoli chiude primo a fine campionato avrà meritato di vincere, in questo momento lo meritano perchè stanno facendo un campionato straordinario. Bisogna fargli solo i complimenti.

Spalletti? Sono contento per lui, merita il posto dov’è. Ha fatto molto bene e quest’anno ha più probabilità di vincere lo scudetto rispetto ad altri anni”