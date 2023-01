Impallomeni: “ Ora solo il Napoli può perdere lo scudetto. Se riuscirà a vincere anche le gare sporche…”

L’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha commentato su Tmw Radio la vittoria del Napoli sulla Juventus per 5-1: “Ci sono poche parole da aggiungere rispetto ai valori espressi in campo. Si è riaperto il laboratorio Spallettowski. Ora solo il Napoli può perdere questo scudetto, perché è nettamente superiore a tutti. Per quanto riguarda la Juventus ho visto in Di Maria un grandissimo giocatore, mentre dal punto difensivo c’è da sottolineare la prestazione disastrosa di Bremer. Nel complesso credo si siano viste due partite. La vittoria del Napoli non è una notizia, mentre quella della Juventus lo sarebbe stata. Per il primo tempo c’è da dire che se Meret non avesse parato su Rrahmani si sarebbe andati sul 2-2 e Di Maria è stato il migliore in campo. Per quanto riguarda il secondo tempo invece, dopo aver subito il terzo gol, la Juve è scomparsa e il Napoli ha vinto meritatamente. La differenza sostanzialmente sta nel fatto che nel primo tempo c’è stata partita, nel secondo no”.

Quanto pesa questa sconfitta per il cammino futuro della Juventus?

“Questa non è stata una sconfitta, è stata una disfatta, che fa scomparire le otto vittorie consecutive e le porte inviolate. Adesso diventa dura, perché dopo il Monza in Coppa Italia c’è l’Atalanta. Questa è una legnata, perché gli scontri diretti si possono anche perdere, ma non così. In questo momento poi bisogna risolvere i problemi degli infortuni e la situazione societaria. La posizione per la lotta scudetto dei bianconeri, così come per Inter e Milan, dipende ormai solamente dal Napoli. Ora l’obiettivo dev’essere mantenere per la posizione Champions per Allegri

Cosa lascia questa vittoria al Napoli?

“Questa vittoria restituisce le convinzioni precedenti alla sosta. Si è rivista la squadra della che ha dato spettacolo e rifilato quattro gol al Liverpool. Il Napoli è qualcosa di clamoroso, con uno Spalletti che viene seguito da tutti i giocatori dello spogliatoio. Il calcio del degli azzurri è un calcio nuovo, con tutti i calciatori che attaccano e difendono. Anche i comprimari, come Raspadori e Simeone, che giocano solo spezzoni, ma lo fanno benissimo. Ha inviato un ruggito perentorio al campionato”.

Il più grande pericolo per Spalletti per il futuro quale può essere?

“Sono curioso di vedere come la squadra riuscirà a gestire anche i momenti con una condizione atletica ottimale, perché finora il Napoli ha vinto sempre dominando. Se riuscirà a vincere anche le partite sporche saprà confermerarsi”.