Graziani: "Quando si vede giocare il Napoli si gode: ha una grande identità. Osimhen? Ha una qualità da migliorare per essere al top"

Ciccio Graziani ha parlato durante Il Bello del Calcio del Napoli:

"Se oggi pensi al Napoli, pensi alla gioia e al divertimento. Quando li si vede giocare si gode. Salernitana-Napoli? In Serie A non ci sono risultati scontati, ma non credo che gli azzurri sottovaluteranno l'avversario nonostante il cambio allenatore. Osimhen? L'ho visto a Dimaro e penso possa migliorare nella coordinazione in area, ancora oggi spreca palle giocabilissime perché arriva in modo scoordinato. Raspadori? Se giochi con Osimhen non puoi usare lui. Potrebbe fare l'esterno ma farebbe anche fatica a livello fisico nella posizione di Kvara. Potrebbe fare la seconda punta".