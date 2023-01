Giubilato a CN24: "ADL mi aiutò con dei medici per questioni familiari, ho un ricordo indimenticabile"

David Giubilato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Condivido la decisione di Iervolino di riportare Nicola a Salerno. Non conosco Iervolino a livello calcistico, per De Laurentiis ho un ricordo bellissimo. Avevamo un rapporto anche extra calcio fatto di dinamiche anche familiari. Il presidente mi aiutò con medici importanti in una questione familiare, che poi però purtroppo non andò bene. Non so perché è andato via Marino in quel periodo, De Laurentiis era molto presente. Si capiva subito che si trattava di un progetto importantissimo. Può piacere o non piacere con i suoi modi, ma carte alla mano gli vanno fatti i complimenti. Genoa-Napoli il mio più bel ricordo della mia storia a Napoli. Sono stato l'unico rientrato con la maglia negli spogliatoio".