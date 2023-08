Garcia a Sky: "Anguissa infortunio non grave, Mario Rui? Ecco quando dovrebbe rientrare"

Notizie Calcio Napoli - Nel post partita della gara amichevole Napoli-Augsburg, Rudi Garica ha parlato ai microfoni di Sky:

"A differenza dell’anno scorso dove la squadra doveva essere preparata solo per 3 mesi mezzo perché c’erano i Mondiali, adesso ha lavorato molto più forte e quindi è normale che abbiamo giocatori un po’ che gestiamo. Facciamo prevenzione su alcuni e li togliamo dall’allenamento per un paio di giorni. Di veri infortuni ne abbiamo due: Mario Rui e Anguissa, poi ci sono anche infortuni di mercato. Mario forse martedì tornerà ad allenarsi insieme agli altri, l’infortunio di Frank è molto leggero, secondo me lo avremo per inizio campionato. Quindi mi devo inventare varie cose".