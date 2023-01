Di Lorenzo alla RAI: "Scudetto? Non ci nascondiamo, ma manca tanto! Tifosi fantastici, abbiamo dato una risposta dopo l'Inter"

Alla RAI dopo Napoli-Juventus parla il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo:

“Una grandissima vittoria contro una grande squadra, siamo contenti e stasera abbiamo giocato in un ambiente fantastico: i tifosi ci hanno dato una grandissima spinta, adesso festeggiamo un po’.

Il messaggio mandato al campionato? Non dovevamo dimostrare niente a nessuno, contro l’Inter siamo stati un po’ sotto livello ma dopo la pausa non era facile ricominciare. Siamo tornati a fare le cose che sappiamo far meglio, abbiamo messo in campo le nostre qualità ed è stata una grande serata.

L’avevamo preparata così? Il mister ci aveva preparato, sapevamo il loro atteggiamento in campo e siamo stati bravi a sfruttare gli spazi in campo. Nello stretto abbiamo sfruttato le nostre qualità, siamo contenti ma il campionato è lungo e oggi abbiamo dato una risposta.

Scudetto? Non vogliamo nasconderci, è una vittoria contro una candidata allo scudetto. Il campionato però è lungo, ma davanti al nostro pubblico era importante portare a casa la vittoria.

Davanti abbiamo grandi qualità, sappiamo che se giochiamo bene difensivamente poi davanti possono far male in qualunque occasione”