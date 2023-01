CorSera - Crisi Milan, qualcosa si è rotto: metà scudetto è già del Napoli

Ultimisisme Calcio Napoli - “E’ sparito il Milan”, titola così il Corriere della Sera oggi in edicola dopo il nuovo passo falso dei rossoneri a Lecce. C’è enorme preoccupazione per i campioni in carica che hanno perso se stessi praticamente già a metà campionato.

CorSera - Crisi Milan, metà scudetto già al Napoli

“Il pareggio di Lecce è stato una mazzata. La terza partita consecutiva senza successi rischia di aver tolto ulteriori certezze, dopo il pari choc con la Roma e la dolorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Toro”, si legge sul quotidiano. Lo scudetto intanto - evidenzia il CorSera - è ormai già per metà del Napoli. Una vittoria della Supercoppa potrebbe rilanciare l'umore rossonero, altrimenti, in caso di k.o., la batosta rischierebbe di essere terribile poiché l'aria è già pesante. Qualcosa si è già rotto.