Rafa Marin sfida il suo passato: "Ora testa al Villarreal, vogliamo la vittoria anche in Champions"

Ultime notizie Napoli - All'indomani della vittoria in Serie A contro il Frosinone, la SSC Napoli scalda i motori in vista della partita Champions League Villarreal-Napoli.

Rafa Marin, difensore della SSC Napoli in prestito al Villarreal nella scorsa stagione, ha lanciato il guanto di sfida al club spagnolo con un messaggio postato su Instagram:

"Siamo tornati al Maradona e l’abbiamo fatto come volevamo: portando a casa i tre punti, con una vittoria di squadra, soprattutto. Siamo stati compatti, solidi e abbiamo trovato una bella energia insieme alla nostra gente. Ora testa al Villarreal, andiamo a prenderci una vittoria in Champions! Forza Napoli sempre!!".