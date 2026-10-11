Rafa Marin sfida il suo passato: "Ora testa al Villarreal, vogliamo la vittoria anche in Champions"
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Rafa Marin, difensore della SSC Napoli, promette battaglia contro il Villarreal
Ultime notizie Napoli - All'indomani della vittoria in Serie A contro il Frosinone, la SSC Napoli scalda i motori in vista della partita Champions League Villarreal-Napoli.
Rafa Marin punta il Villarreal
Rafa Marin, difensore della SSC Napoli in prestito al Villarreal nella scorsa stagione, ha lanciato il guanto di sfida al club spagnolo con un messaggio postato su Instagram:
"Siamo tornati al Maradona e l’abbiamo fatto come volevamo: portando a casa i tre punti, con una vittoria di squadra, soprattutto. Siamo stati compatti, solidi e abbiamo trovato una bella energia insieme alla nostra gente. Ora testa al Villarreal, andiamo a prenderci una vittoria in Champions! Forza Napoli sempre!!".
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