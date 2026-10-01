Il Napoli torna su Dodò? Il brasiliano è in scadenza con la Fiorentina, ha costi in linea con la politica di ADL
Ultime notizie SSC Napoli - Domilson Cordeiro dos Santos, in arte e per gli amici Dodo (28 tra un mese e mezzo) è ancora ai margini del mondo Fiorentina, è in prossimità dello svincolo e il Napoli lo studia, come racconta la Gazzetta dello Sport.
Per un bel po’, quando sembrava esistessero anche margini di intervento, Dodo è stato in cima alla lista dei pensieri del Napoli.
“Dodo piaceva, piace, in linea con le esigenze e con profili economici in linea con la politica di ADL: alla Fiorentina guadagna intorno ai due netti, con l’inevitabile aumento ci stava - e rimarrebbe - nei parametri. Il costo non ha subito adeguamenti verso il basso, il Napoli a 15 milioni di euro non voleva arrivare. E la Fiorentina non ha mai pensato a ribassare la richiesta.
Minuti giocati: 135 (90 con la Roma, alla prima giornata; 45 con il Benevento, in Coppa Italia); panchine: 5 (anche in Coppa con il Pisa); prospettive: boh! Il Napoli osserva, ascolta, riflette, prende coscienza di quel che deve fare per gennaio ma anche per le stagioni che verranno”