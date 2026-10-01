Il Napoli torna su Dodò? Il brasiliano è in scadenza con la Fiorentina, ha costi in linea con la politica di ADL

Ultime notizie SSC Napoli - Domilson Cordeiro dos Santos, in arte e per gli amici Dodo (28 tra un mese e mezzo) è ancora ai margini del mondo Fiorentina, è in prossimità dello svincolo e il Napoli lo studia, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Per un bel po’, quando sembrava esistessero anche margini di intervento, Dodo è stato in cima alla lista dei pensieri del Napoli.