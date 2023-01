Atalanta, Zapata può dire addio! Fissato il prezzo per l'attaccante

Hojlund ha scavalcato Duvan Zapata nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini. E proprio il centravanti colombiano, dinanzi alla giusta offerta, può essere sacrificato sul mercato.

La dirigenza bergamasca valuta il suo cartellino 20 milioni di euro: non è una cessione semplice, anche perché l'ex Samp è il giocatore più pagato della rosa. Ma oggi Zapata è tutt'altro che incedibile e con l'incastro giusto può andar via.

Con l'Atalanta che, a quel punto, tornerebbe sul mercato per inserire in rosa un nuovo giovane attaccante come vice Hojlund.

A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.