Allegri a Sky: "Le partite si possono perdere, ma non in questo modo! Primo gol regalato, dietro subiamo troppo. Bisogna fermarsi e riflettere, non sarà facile passare il turno"

Champions League - Massimiliano Allegri, allenatore della SSC Napoli, allenatore è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita Villarreal-Napoli 3-1 di UEFA Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"In Champions queste partite vanno giocate in un altro modo. Può succedere di prendere l’1-1, ma non puoi andare subito in confusione e andare a prendere il 2-1. La caratteristica di una squadra che è forte non è che si sfalda ad un certo punto come successo nel secondo tempo, quando tutti ci siamo allungati e volevamo risolvere la partita. Col Frosinone non abbiamo fatto il 3-0 perché non abbiamo fatto le scelte giuste in alcune occasioni, stasera è successo lo stesso. Bisogna fermarsi, riflettere e ragionare, abbiamo avuto le possibilità per portare a casa il passaggio del turno che non sarà facile. Le partite si possono perdere, ma non in questo modo. Bisognava avere più pazienza nella gestione della palla.

De Bruyne? Gli ho chiesto di andare in mezzo ai due perché ha più tecnica di McTominay e alzare McTominay che poteva servire più alto dentro l’area, non ci siamo capiti. Saper difendere è diventata quasi una vergogna, stasera i nostri l’hanno fatto molto bene, ma se a metà campo concedi tiri da fuori area e davanti difendi male…

In Champions si sbaglia poco tecnicamente, devi fare fatica sulle gambe e avere pazienza, quando hai palla devi cercare di fare bene. Ci deve essere una maggiore attenzione difensiva. Il primo gol è regalato, ma subiamo diversi tiri. Anche col Frosinone ne abbiamo subiti troppi, bisogna migliorare l’impatto. Purtroppo bisogna fare il sacrificio quando non abbiamo la palla. Se a centrocampo difendi bene e giochi bene è normale avere vantaggio nel fare gol. Abbiamo avuto situazioni offensive, ma lì dietro subiamo troppo.

Bisogna trovare una via di mezzo, un equilibrio. Fino a quando non hai solidità difensiva dopo diventi meno bravo nella fase offensiva perché sei lungo. Anche col Frosinone abbiamo subito situazioni così, è una cosa che va sistemata. Abbiamo qualità per fare gol. È vero anche che davanti non devi sbagliare, poi è normale che dietro sei aperto e i difensori devono giocare più uomo contro uomo.

Il secondo gol? In quel momento deve essere più reattivo nell’andare a chiudere e andare verso il tiratore. Abbiamo fatto quattro passaggi senza senso di un metro, non servivano a nulla. Poi Di Lorenzo doveva avere la capacità di essere più reattivo e andare verso il portatore di palla, di là non c’era nessuno”.