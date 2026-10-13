Villarreal-Napoli, guardate che entusiasmo a poche ore dal fischio d’inizio | VIDEO CN24
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Cresce l’attesa per Villarreal-Napoli, sfida di Champions League che vedrà gli azzurri impegnati in una notte europea tutta da vivere.
A circa tre ore dal fischio d’inizio, fuori dall’Estadio de la Cerámica si respira già grande entusiasmo tra i tifosi partenopei.
Guardate il clima e la carica dei sostenitori azzurri in vista del match
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