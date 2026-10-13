Napoli in affanno, Allegri corre ai ripari: dentro Lang, Spinazzola e Neres

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Il Napoli continua a soffrire il giropalla del Villarreal e la classe degli uomini di Inigo Perez e per questo Massimiliano Allegri corre ai ripari inserendo Leonardo Spinazzola, Noa Lang e David Neres al posto di Politano, Giovane e di Scott McTominay. Tutti e tre autori di prestazioni opache e poco brillanti, con il numero 21 che, complice il clamoroso errore con cui ha regalato l'1-1, è stato tra i calciatori maggiormente in difficoltà.

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