Formazioni ufficiali Villarreal-Napoli Champions League: le scelte di Perez e Allegri

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Formazioni ufficiali Villarreal Napoli 2ª giornata Champions League

Champions League - Formazioni ufficiali Villarreal-Napoli con le scelte di Inigo Perez e Massimiliano Allegri, match valido per la 2ª giornata Champions League. Formazioni Villarreal-Napoli, ci sono sorprese.

Formazioni ufficiali Villarreal Napoli 2ª giornata Champions League

Formazioni ufficiali Villarreal-Napoli

Formazioni ufficiali Villarreal-Napoli - Qui la comunicazione delle scelte di Perez e Allegri per la partita di Serie A. Le formazioni ufficiali di Villarreal-Napoli.

  • Villarreal (4-4-2): Luiz Júnior; Mouriño, Navarro, Veiga, Romero; Comesana, Saliba, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno, Mikautadze. A disposizione: Rubén Gómez, Logan Costa, Freeman, Alassane, Foyth, Akhomach, Carlos Macià, Oluwaseyi, Ayoze Pérez, Sergi Cardona,El Jmili, Joselillo Gaitán
  • Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Neres, Lucca, Beukema, Spinazzola, Lobotka, Lang

Probabili formazioni Villarreal-Napoli

Formazioni Villarreal-Napoli Serie A, le probabili scelte di Perez e Allegri per la partita di Champions League oggi delle ore 21:00

  • VILLARREAL (4-4-2): Gulácsi; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesaña, Saliba, Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Mikautadze. All. Perez.
  • NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri
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