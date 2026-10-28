Calciomercato Napoli, TMW: da Romano a Varela, ecco tutti gli obiettivi per gennaio

Calciomercato SSC Napoli - Per il mercato di gennaio gli obiettivi reastano un centrocampista (almeno) e un attaccante, il club azzurro osserva con attenzione le opportunità.

Questi i nomi nel mirino del Napoli, come racconta il giornalista esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini:

"Intanto la società azzurra continua a lavorare per la zona centrale del campo dove la lista dei “monitorati” è sempre più vasta. A partire dai soliti Coulibaly, Zorgane, a cui si sono progressivamente aggiunti anche Romano (di proprietà della Roma ma che il Cagliari può riscattare con una cifra da 5 milioni di euro), Bergwall e Aranda. Tutti profili che piacciono. Da capire poi quale sarà quello giusto, molto dipenderà dalle richieste dei vari club. Per l’attacco la pista più concreta rimane Varela, che però il Monza in questo momento non vorrebbe proprio cedere".