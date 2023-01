"LAST", le quattro lettere di Osimhen e Napoli

Leader in campo e non solo. Victor Osimhen è uno degli uomini copertina del Napoli di Spalletti: l'attaccante nigeriano sta trascinando gli azzurri a suon di super prestazioni, avendo dispensato 13 gol e 4 assist in 18 apparizioni stagionali.

Le quattro lettere di Osimhen

"L" di Leader

La crescita di Osimhen è sotto gli occhi di tutti: oltre ai gol, il suo atteggiamento ha spesso dato la scossa alla squadra nei momenti cruciali della stagione. La forza mentale del centravanti è uno dei segreti del suo successo e lo stesso Osimhen lo ha confermato nell'intervista odierna a Kiss Kiss Napoli:

“Essere uno dei leader del Napoli ed aver scalato posizioni nelle gerarchie del mister è qualcosa di molto importante per me, per questo voglio continuare così per ripagare chi ha creduto in me. So che è importante stare vicino ai compagni sia quando le cose vanno male che quando vanno bene. Non sono io l’unico leader naturalmente, ci sono anche Di Lorenzo, Mario Rui e Meret. Dobbiamo soltanto remare nella stessa direzione perchè sono convinto che possiamo arrivare molto lontano”.

"A" di Ambizione

La forza mentale di Osimhen è dovuta alla sua "fame" di successo: che sia per una vittoria o per un gol, il centravanti azzurro vive per il trionfo e la sua ambizione ha contagiato tutto lo spogliatoio del Napoli. Nessuna paura anche della scaramanzia, la parola Scudetto è ben salda nella mente, superando alcuni storici paletti di atteggiamento emersi nel passato. Proprio sugli obiettivi stagionali, Osimhen è chiaro:

“Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo cominciato la stagione e ne abbiamo parlato anche con l’allenatore, ma naturalmente vogliamo vincere quante più partite è possibile. Non pensiamo alle altre squadre, ma pensiamo partita per partita. Alla fine della stagione avremo tante buone possibilità di vincere lo scudetto”.

"S" di Spalletti

I miglioramenti di Osimhen sono soprattutto da additare al lavoro individuale svolto da Spalletti e dal suo staff con il centravanti nigeriano. Una crescita tecnico-tattica e mentale che ha permesso a Victor di avere maggiore consapevolezza dei suoi mezzi e delle sue potenzialità. Proprio sul rapporto con l'allenatore ha detto:

"Spalletti è un importante fonte di ispirazione per me, mi dà tante indicazioni dentro e fuori dal campo e spesso facciamo del lavoro tattico dopo le partite. Mi aiuta ad avere maggiore fiducia in me stesso ed a migliorare anche la mia tecnica. Sono molto contento del rapporto che ho con lui”.

"T" di tifosi

Osimhen non ha mai nascosto che la passione di Napoli si sposi perfettamente con il suo modo di vivere e sentire il calcio. Viscerale, traboccante di entusiasmo e senza mezze misure. Un binomio fondamentale per raggiungere il traguardo che sia i tifosi che Osimhen sognano:

“Grazie per il supporto che ci arriva dall’inizio della stagione, ci aiutate ad affrontare i momenti difficili e uno dei ostri obiettivi principali è continuare a darvi felicità e gioia. Alla fine della stagione vogliamo festeggiare una vittoria importante con voi. Che Dio vi benedica”.

Unendo le quattro iniziali ne viene fuori l'acronimo "LAST" traducibile come "ultimo", ma che in terra anglosassone può significare anche "resistere", "continuare" e "finale". In un certo senso gli step che aspettano il Napoli e lo stesso Osimhen in questa seconda parte di stagione per la lunga volata Scudetto.