Gazzetta su Allegri: si è complicato la vita da solo con scelte discutibili a Venezia. C'è un azzardo che non ha pagato

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta le scelte di Massimiliano Allegri a Venezia definendole discutibili:

“Max si è complicato la vita a Venezia con scelte oggettivamente discutibili: d’accordo, la rosa è questa e va sfruttata in questa fase di una partita ogni tre giorni. Però dopo il pesante ko di Vile-real, presentarsi con Lucca e Giovane in attacco è stato un azzardo che non ha pagato. Anzi, ha reso la giornata ancora più amara, considerando il secondo tempo disputato dal Napoli dopo l’ingresso dei titolari”.