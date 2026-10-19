Probabili formazioni Napoli-Bodo/Glimt: Allegri verso il ritorno al 4-3-3, Knutsen ha un dubbio in attacco (e una curiosità in mezzo)

Il Napoli si gioca il terzo turno di Champions League in uno stadio Diego Armando Maradona per niente esaurito contro il Bodo/Glimt di Kjetil Knutsen, che proverà a giocarsi le sue carte a distanza di 50 anni dall’unico precedente nella storia. Nel 1976-77, in Coppa delle Coppe, in campo c’era il nonno di Patrick Berg, centrocampista del Bodo; nell'under 15 del Napoli c’è il nipote di Giuseppe Massa, che proprio al Bodo segnò uno dei tre gol tra andata e ritorno (e il nipote ieri ha segnato alla Roma). Ma chi va in campo in Champions League?

QUI NAPOLI – Tra i pali confermato Alex Meret. La linea a quattro ritrova i suoi capisaldi con Giovanni Di Lorenzo a destra, la coppia centrale formata da Amir Rrahmani e Rafa Marin, e Mathías Olivera sulla corsia mancina. In mediana Stanislav Lobotka riprende le chiavi della cabina di regia per dare ritmo e tempi di gioco, al suo fianco agiranno Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Il tridente d'attacco vedrà Matteo Politano e il reattivo Noa Lang sulle corsie esterne e Rasmus Højlund massimo terminale offensivo.

Il Napoli ha vinto 99 partite nelle competizioni UEFA.

La sconfitta per 3-1 in casa del Villarreal nell'ultima partita ha allungato la striscia del Napoli di cinque partite senza vittorie in Champions League (P1 S4), la sua più lunga di sempre nella competizione.

La squadra italiana ha perso le ultime tre partite di Champions League, eguagliando la serie negativa più lunga della sua storia, registrata nel 2017.

Kevin De Bruyne ha collezionato 49 presenze nella fase a gironi/campionato.

La prossima presenza di De Bruyne in Champions League lo porterà a pari merito con Axel Witsel (85) come secondo belga con il maggior numero di presenze nella competizione, superato solo da Thibaut Courtois (101).

QUI BODO/GLIMT – I norvegesi sono reduci dall’1-0 rifilato al Borussia Dortmund, e rispetto all’ultima formazione schierata Knutsen potrebbe cambiare qualcosa forzatamente, dipende alle condizioni dell’attaccante Blomberg, infortunato nell’ultimo match di campionato. Non dovesse farcela, sarebbe pronto Mvuka. Per quanto riguarda il resto, il 4-3-3 dovrebbe prevedere Haikin in porta, linea difensiva con Sjovold, Gundersen, Bjortuft e Bjorkan. In mezzo al campo Auklend, Berg e Fet, terzetto offensivo con Helmersen e Hauge e da capire se ce la farà Blomberg, altrimenti Mvuka.

Per il Bodø/Glimt questa è la quinta partecipazione in Champions League – tutte dal 2021.

Il Bodø/Glimt ha fatto il suo esordio in Champions League la scorsa stagione, quando è uscito agli ottavi contro lo Sporting CP (3-0 c, 0-5 t dts) dopo aver eliminato l'Inter negli spareggi (3-1 c, 2-1 t). È la terza squadra norvegese a partecipare al tabellone principale della competizione, dopo il Rosenborg (11 volte) e il Molde (una volta), e la prima dopo il Rosenborg nella stagione 2007/08.

La vittoria per 1-0 contro il Borussia Dortmund nella seconda giornata è stata la sesta consecutiva del Bodø/Glimt in casa in Europa.

Il Bodø/Glimt ha perso due delle ultime 13 partite europee (V9 P2).

Tuttavia, la squadra norvegese ha subito almeno un gol nelle ultime 17 trasferte di competizioni UEFA.

Nessuna delle 14 partite disputate dal Bodø/Glimt in Champions League si è conclusa a reti inviolate, così come nessuna delle ultime 34 partite disputate complessivamente nelle competizioni europee.

Probabili formazioni Napoli-Bodo/Glimt