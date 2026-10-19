Il Mattino duro - Tra sette giorni il destino di Allegri rischia di essere compromesso: che non sia una "settimana da addio"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino, in un editoriale a firma di Bruno Majorano dal titolo "Allegri, il tempo sta per scadere", commenta il momento cruciale di questa settimana. Ecco alcuni passaggi salienti:

"Tre sette giorni il destino del Napoli rischia seriamente di essere compromesso. Così come quello di Massimiliano Allegri. Domani saranno 98 giorni da quando il sipario del teatro San Carlo si è aperto per presentare in pompa magna il nuovo allenatore azzurro. Era lo scorso 14 luglio, e faceva un certo caldo e già filtrava un discreto scetticismo per l'erede designato a raccogliere lo scettro di Antonio Conte. Dopo sette giornate di campionato e due di Champions League quello scetticismo si è trasformato quasi del tutto in disfattismo. Dita puntate contro Allegri, ritenuto colpevole di una scarsa capacità di gestione di un gruppo evidentemente logoro dall'era Conte. I giocatori, stanchi fisicamente e mentalmente, erano partiti a tutta forza con il nuovo allenatore, salvo poi ritrovarsi oggi a un punto di svolta che sembra molto di non ritorno.

Bodo (domani) e Roma (sabato pomeriggio) rappresentano il crocevia senza domani per il prosieguo del cammino in Champions e in campionato. [...] Per scacciare via i fantasmi di una rivoluzione totale, sarà doveroso battere i vichinghi norvegesi del Bodo. Anche di "corto muso", senza badare alla forma. Basterà la sostanza. Solo così si può pensare di sterzare con violenza e raddrizzare una stagione che rischia di diventare un incubo. Magari questa non sarà "Una settimana da Dio", ma che non sia nemmeno "Una settimana da addio"."