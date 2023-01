ULTIM'ORA SKY - Salernitana: Iervolino esonera Nicola, nuovo allenatore subito contro il Napoli

Calciomercato - Ultimissime notizie di calciomercato sulla Serie A e la Salernitana che ha deciso di esonerare Nicola. L'allenatore sarà esonerato in queste ore dal presidente Iervolino.

Salernitana: esonero Nicola, la scelta del sostituto

La scelta sul possibile sostituto non è stata ancora fatta come riportato da Sky Sport, ma nelle ultime ore tra i possibili candidati si sono fatti i nomi di D'Aversa e Mazzarri. Subito in panchina il nuovo allenatore nella partita contro il Napoli, il Derby campano che si giocherà sabato 21 alle ore 18:00.