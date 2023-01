UFFICIALE - Colpo Napoli dalla Roma: Cedric Kofi rinforza la Primavera, ruolo e numero | FOTO

Calciomercato Napoli - Il NapoliPrimavera arricchisce la rosa con un esterno classe 2004 proveniente dalla Roma: si tratta di Cedric Kofi, che arriva in azzurro a titolo definitivo.

Calciomercato Napoli Primavera, colpo Cedric Kofi

Cedric Kofi arriva dalla Roma (dove si è allenato anche in prima squadra, foto in allegato), e va a rinforzare la Primavera della SSC Napoli. Ha già scelto anche il suo numero di maglia: indosserà la numero 80. Nello scatto in basso, il momento della firma a Castel Volturno con il suo agente Diego Tavano.

Cedric Kofi firma col Napoli

Il calciatore negli anni in giallorosso è stato determinante per i successi della Roma: negli ultimi mesi per lui poche presenze e la scelta di una nuova avventura, una nuova maglia, una nuova storia ed un obiettivo da raggiungere.

Cedric Kofi con la Roma

Sui social ha esultato così dopo la firma col Napoli: "Felice per la nuova squadra!"

Benvenuto in azzurro, Cedric!