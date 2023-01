TMW - Ilic nel mirino del Torino: offerta all'Hellas Verona

Calcio Napoli - Il Torino proverà questa settimana a mettere a segno il colpo Ivan Ilic. Sconfitto in casa dello Spezia, il club granata è al lavoro per assecondare la richiesta di Ivan Juric che vuole un centrocampista per la seconda parte di stagione. E il centrocampista serbo classe 2001 - obiettivo anche della Lazio dovesse salutare Luis Alberto - è un nome su cui il presidente Cairo sta lavorando.

L'idea del Torino è quello di mettere a segno il doppio colpo: 16-18 milioni di euro la prima proposta per prendere Ilic subito e Hien a giugno. Non sarà semplice, perché l'Hellas che ha pagato Ilic 10.8 milioni di euro al momento della cessione - a prescindere dalla cifra - dovrà versare altri 4.8 milioni di euro nelle casse del Manchester City. Per questo motivo, il presidente Setti ha già rifiutato una proposta da 15 milioni di euro del Brighton di De Zerbi.

C'è quindi da trovare la quadra sulle valutazioni dei cartellini e poi da convincere Ilic a sposare la causa granata. Incastri non scontati ma il Torino ci proverà: Ilic nel mirino del presidente Cairo.