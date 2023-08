TMW annuncia - Osimhen-Zielinski verso il sì all'Arabia! De Laurentiis fissa il prezzo

Calciomercato SSC Napoli - La settimana che è iniziata si annuncia calda, se non decisiva, per quanto riguarda il calciomercato di molte big di Serie A. Ed il Napoli in questo senso non fa eccezione, con i nomi di Victor Osimhen e Piotr Zielinski che restano al centro di voci e rumors sempre più insistenti. Ed il richiamo è ovviamente alla solita Arabia Saudita, paese che sta alzando il pressing e pure la posta in palio per arrivare alle due stelle azzurre.

Osimhen e Zielinski in Arabia Saudita: le cifre

Sia Victor Osimhen che Piotr Zielinski intanto, secondo le ultimissime raccolte da TMW, sarebbero infatti orientati a dire sì alle proposte arrivate rispettivamente da Al Hilal e Al Ahli:

"Il Napoli aspetta e valuta, con Aurelio De Laurentiis che però per dire sì ha in testa una cifra ben precisa: 200 milioni di euro, spicciolo in più, spicciolo in meno.

Osimhen e Zielinski verso l'Arabia Saudita