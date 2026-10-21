CorSport - Napoli a Dimaro fino al 2029: intesa vicina tra De Laurentiis e la Provincia di Trento. Beffata l'Atalanta, il retroscena

Ultime notizie calcio Napoli - Sembrava al capolinea la presenza del Napoli a Dimaro Folgarida per il ritiro della prossima stagione. L'accordo tra le parti sembrava più che mai lontano ed invece - come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport - l'intesa oggi sarebbe praticamente ad un passo tra il club azzurro e la Provincia di Trento.

Ritiro del Napoli a Dimaro, nuovo accordo fino al 2029

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport che riporta di un accordo molto vicino tra il Napoli e la Provincia di Trento per prolungare l'accordo relativo alla permanenza del club azzurro a Dimaro per i prossimi tre anni:

"Sembrava una situazione compromessa e irrecuperabile dopo i botta e risposta degli ultimi giorni di ritiro, e invece la storia d'amore e di calcio tra il Napoli e Dimaro Folgarida potrebbe continuare ancora. Il club di De Laurentiis e le istituzioni locali - nella fattispecie la Provincia di Trento - sono vicini a un'intesa che prolungherebbe di altri tre anni un matrimonio che dura già da quindici. A seguire l'Atalanta, considerando il gelo e le voci insistenti di una definitiva rottura con il Napoli, ha avviato dei contatti per preparare la stagione a Dimaro, ma poi c'è stato il ritorno di fiamma con il club azzurro".