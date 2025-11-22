Sky - Insigne apre alla Bundesliga: è disposto a ridursi significativamente lo stipendio

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Autore Redazione Redazione
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Calciomercato Serie A, Lorenzo Insigne cerca squadra anche in Germania in alternativa alla Lazio

Lorenzo Insigne cerca squadra: l'attaccante napoletano è fermo da diversi mesi dopo l'addio al Toronto, in estate non ha trovato squadra e adesso sta cercando l'occasione giusta per tornare a giocare in Europa magari proprio a gennaio.

Insigne in Bundesliga?

Notizia di Calciomercato: secondo quanto riporta il giornalista tedesco Florian Plettenberg di Sky Sport in Germania, Insigne avrebbe aperto anche all'ipotesi di trasferirsi in Bundesliga, nel campionato di calcio tedesco, dicendosi disposto a ridursi significativamente lo stipendio.

Resta sempre aperta la pista che porta ad un ritorno in Serie A: da tempo si mormora di contatti tra Insigne e Maurizio Sarri per un approdo alla Lazio. Insigne oggi ha 34 anni d'età ma vuole rilanciarsi con una nuova esperienza nel calcio che conta.

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Lorenzo Insigne apre alla Bundesliga
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