Sky - Insigne apre alla Bundesliga: è disposto a ridursi significativamente lo stipendio

Lorenzo Insigne cerca squadra: l'attaccante napoletano è fermo da diversi mesi dopo l'addio al Toronto, in estate non ha trovato squadra e adesso sta cercando l'occasione giusta per tornare a giocare in Europa magari proprio a gennaio.

Insigne in Bundesliga?

Notizia di Calciomercato: secondo quanto riporta il giornalista tedesco Florian Plettenberg di Sky Sport in Germania, Insigne avrebbe aperto anche all'ipotesi di trasferirsi in Bundesliga, nel campionato di calcio tedesco, dicendosi disposto a ridursi significativamente lo stipendio.

Resta sempre aperta la pista che porta ad un ritorno in Serie A: da tempo si mormora di contatti tra Insigne e Maurizio Sarri per un approdo alla Lazio. Insigne oggi ha 34 anni d'età ma vuole rilanciarsi con una nuova esperienza nel calcio che conta.