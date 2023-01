RAI - Affare Ounahi, irrompe l'Aston Villa! Il Napoli rischia l'asta, viaggio in Inghilterra per il patron Angers

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha dato gli ultimi aggiornamenti di mercato al TG Sport RAI.

Per quanto riguarda Ounahi, il presidente dell’Angers è stato ieri in Inghilterra e oltre ad una offerta del Leeds la squadra che può mettere i bastoni tra le ruote del Napoli è l’Aston Villa, che due giorni fa ha incassato il no per Weston McKennie della Juventus. Stando a voci che arrivano da fonti vicine al calciatore, sembra che l’Aston Villa stia facendo sul serio e possa superare Napoli e Leeds in questa asta.

