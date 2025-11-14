Napoli su Mainoo ma non è l'unica italiana: per gennaio ci pensa anche un'altra big

Il giovane Kobbie Mainoo, gioiello del Manchester United, è da tempo seguito dal Napoli, ma nelle ultime ore spunta un’altra possibile destinazione in Serie A: la Lazio.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ben Jacobs, i biancocelesti avrebbero chiesto informazioni per un prestito con diritto di riscatto. Una mossa che consentirebbe alla Lazio di rinforzare il centrocampo senza compromettere l’equilibrio economico del club.

Mainoo è considerato uno dei talenti più promettenti del Manchester United, e con la stagione che si preannuncia decisiva per il suo sviluppo, la Serie A potrebbe rappresentare il contesto ideale per crescere e accumulare esperienza.