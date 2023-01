La Cremonese riparte da Ballardini, pronto un ribaltone di mercato per i prossimi avversari del Napoli

La Cremonese riparte da Davide Ballardini: un contratto fino al 2024 che, quindi, gli consegna anche un progetto di rilancio immediato nel caso in cui non riuscisse a evitare la retrocessione dei grigiorossi. Ne parla Tuttosport.

"Adesso l’attenzione è puntata sul mercato con particolare attenzione all’attacco: il primo nome sulla lista, dopo vari tentativi andati a vuoto per altri attaccanti, è quello di Borini mentre la nuova suggestione porta a Cutrone del Como. Si punta anche a Vignato del Bologna con la concorrenza di Sassuolo e Atalanta. Per quanto riguarda la difesa, invece, è in piedi uno scambio tra Chiriches che dovrebbe andare al Cagliari con Goldaniga a fare il percorso inverso"