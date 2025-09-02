C'è una spiegazione dietro la mossa di prendere a gennaio Luis Hasa

Calciomercato SSC Napoli - Lo scontro tra Juventus e Napoli appare destinato a infiammare anche le dinamiche di mercato. Colpa o merito - a seconda dei punti di vista - del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, scrive Tuttosport.

"Conosce bene il pianeta bianconero per averci lavorato diversi anni, non ha perso di vista ciò che accade ancora dalle parti della Continassa. In fondo chi meglio di lui conosce certi giocatori, avendoli visti crescere da vicino. Si spiega così la mossa di prendere a gennaio Luis Hasa, dopo che il gioiellino classe 2004 aveva lasciato la Juve e non stava trovando spazio a Lecce"