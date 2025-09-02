C'è una spiegazione dietro la mossa di prendere a gennaio Luis Hasa

Calcio Mercato  
C'è una spiegazione dietro la mossa di prendere a gennaio Luis Hasa

Calciomercato SSC Napoli - Lo scontro tra Juventus e Napoli appare destinato a infiammare anche le dinamiche di mercato. Colpa o merito - a seconda dei punti di vista - del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, scrive Tuttosport.

"Conosce bene il pianeta bianconero per averci lavorato diversi anni, non ha perso di vista ciò che accade ancora dalle parti della Continassa. In fondo chi meglio di lui conosce certi giocatori, avendoli visti crescere da vicino. Si spiega così la mossa di prendere a gennaio Luis Hasa, dopo che il gioiellino classe 2004 aveva lasciato la Juve e non stava trovando spazio a Lecce"

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top