Francia-Italia, Sky anticipa le formazioni: finalmente l'esordio di Vergara da titolare
Nazionali 23:30
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Le probabili formazioni di Francia Italia con Vergara titolare
Francia-Italia è la prossima partita di UEFA Nations League, in programma domani allo Stade de France di Saint-Denis. La redazione di Sky Sport ha anticipato le probabili formazioni del match, confermando la presenza di Antonio Vergara nell'undici titolare.
Probabili formazioni Francia Italia
Per capire chi sceglierà il Ct serve aspettare la rifinitura di domani mattina. Da verificare le condizioni di Kean, davanti può esordire Vergara a destra, in un attacco con Pio Esposito insieme al fratello Sebastiano in mezzo al campo. Se sta bene giocherà Tonali da play, con Barella e Fagioli (o Frattesi). In difesa Kayode più di Di Lorenzo a destra, al centro Scalvini in vantaggio su Mancini.
- FRANCIA (4-3-3) la probabile formazione: Maignan; Koundé, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki, Koné, Rabiot; Olise, Dembelé, Doué. Ct. Zidane
- ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Vergara, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini
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