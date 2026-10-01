Caso FIGC, Diana Bianchedi si è sentita ferita dalle frasi di Abodi! La reazione del ministro alle dimissioni

Ultime notizie Serie A - Diana Bianchedi rassegna le dimissioni da Capo delegazione della Nazionale. Con una lettera, l’ex schermitrice ha comunicato la sua rinuncia all’incarico: "Ho sempre agito con correttezza e serietà, nel rispetto delle norme e delle persone. Valori che oggi vengono messi ingiustamente in discussione”.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Diana Bianchedi "è convinta che ci siano questioni che vanno al di là dello sport. E al di là della politica. Che ci siano parole che colpiscono là dove ci si è sempre sentiti al sicuro, dove la coscienza non ha mai vacillato. Era a Coverciano con gli azzurri quando ha letto le dichiarazioni del ministro per lo Sport Andrea Abodi. Si è sentita ferita e ha anche avuto paura che la vicenda che ruota intorno al suo doppio incarico – quello per la Figc e quello di vicepresidente vicario del Coni – potesse in qualche modo danneggiare il presidente Malagò e la Nazionale stessa. Il ministro Abodi ha reagito alle dimissioni con un certo stupore, convinto che le sue parole non mettessero in alcun modo in discussione i valori dell’olimpionica tanto da creare tali effetti in ambiti da lui non toccati".