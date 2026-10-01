SSC Napoli e BPER presentano la Carta del Centenario: canone zero, vantaggi esclusivi e cashback del 20%

SSC Napoli e BPER celebrano insieme il Centenario del Club con il lancio della Carta SSC Napoli Centenario, prodotta in soli 1.926 esemplari numerati progressivamente. Realizzata in metallo e caratterizzata da un design dedicato al Centenario, la carta nasce per unire l’identità e la storia di SSC Napoli a una serie di servizi e vantaggi riservati ai suoi possessori.

Carta SSC Napoli Centenario

L'edizione limitata richiama l'anno di fondazione del Club e accompagna le iniziative dedicate alle celebrazioni del Centenario. Per i primi 1.000 sottoscrittori è previsto uno speciale pack composto dalla Carta SSC Napoli Centenario, da una t-shirt celebrativa e da una spilla. I successivi titolari riceveranno il pack con la carta e, tra questi, 100 saranno estratti per ricevere anche la t-shirt celebrativa.

La Carta SSC Napoli Centenario include inoltre una serie di vantaggi dedicati ai sottoscrittori. Tra questi, un mese per seguire le partite del Napoli in tv, oltre a un pacchetto di servizi legati alla salute e al benessere. È prevista inoltre un’iniziativa dedicata agli store ufficiali SSC Napoli: tutti coloro che sottoscriveranno la carta dal 1° al 31 ottobre 2026 potranno beneficiare di un cashback del 20% sugli acquisti effettuati sull’e-commerce e negli store fisici del Club, fino a un massimo complessivo di 50 euro, nell’ambito della promozione valida fino al 31 dicembre 2026.

La carta potrà essere richiesta esclusivamente online dal sito bper.it e avrà un canone mensile pari a zero. Il progetto non si limita ai vantaggi legati alla carta: nel corso del programma, SSC Napoli e BPER potranno sviluppare ulteriori iniziative e opportunità riservate ai titolari, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra il Club e la propria community, valorizzando la partecipazione e l’utilizzo della Carta SSC Napoli Centenario.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: “Il Centenario rappresenta un momento irripetibile nella storia del Club e vogliamo che possa vivere anche attraverso prodotti capaci di creare un rapporto sempre più forte con i nostri tifosi. La Carta SSC Napoli Centenario nasce con questo obiettivo: soltanto 1.926 esemplari, un numero simbolico e legato alla nostra storia, accompagnati da servizi e vantaggi. Insieme a BPER abbiamo voluto realizzare un prodotto esclusivo, che rappresentasse un ulteriore passo nello sviluppo della partnership”.

Maurice Lisi, Responsabile della Direzione Digital Business, Marketing e Payments di BPER: "Il Centenario di SSC Napoli è una ricorrenza di straordinario valore e siamo orgogliosi di viverlo al fianco del Club. Questa carta è l'espressione concreta di una partnership solida e in continua evoluzione, costruita sulla volontà condivisa di offrire ai tifosi esperienze distintive e opportunità esclusive. Insieme a SSC Napoli continueremo a sviluppare progetti capaci di generare nuove opportunità e consolidare una relazione sempre più significativa con i tifosi e generare valore nel tempo".