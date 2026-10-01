C'è un numero che racconta quanto l’emergenza abbia inciso sul lavoro di Allegri

Ultime notizie SSC Napoli - C'è un numero che racconta quanto l’emergenza abbia inciso sul lavoro di Max Allegri, costretto a ridisegnare continuamente uomini, soluzioni e gerarchie. Ne parla il Corriere dello Sport.

Le assenze fanno 27. È il conto delle partite saltate complessivamente dai giocatori del Napoli per infortunio dall’inizio della stagione.

"Non è un dato ancora fuori scala se rapportato all’intero cammino stagionale e a quello tragico dell’anno scorso, ma finora è risultato comunque pesante per la concentrazione delle indisponibilità in alcuni reparti chiave"