C'è un numero che racconta quanto l’emergenza abbia inciso sul lavoro di Allegri
Ultime notizie SSC Napoli - C'è un numero che racconta quanto l’emergenza abbia inciso sul lavoro di Max Allegri, costretto a ridisegnare continuamente uomini, soluzioni e gerarchie. Ne parla il Corriere dello Sport.
Le assenze fanno 27. È il conto delle partite saltate complessivamente dai giocatori del Napoli per infortunio dall’inizio della stagione.
"Non è un dato ancora fuori scala se rapportato all’intero cammino stagionale e a quello tragico dell’anno scorso, ma finora è risultato comunque pesante per la concentrazione delle indisponibilità in alcuni reparti chiave"
- In cima alla lista Buongiorno e Marianucci, entrambi a quota 6 gare saltate.
"Buongiorno, dopo l’intervento chirurgico alla radice del menisco mediale del ginocchio destro, non tornerà a disposizione prima del 2027. Marianucci, invece, si avvicina al rientro dopo la lesione di alto grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro: per lui la sosta rappresenta l’ultimo tratto verso il rientro in gruppo"
- A quota 4 McTominay e Giovane
"McTominay sta sfruttando la pausa per completare il recupero senza la pressione del calendario: si allena ancora a parte, ma presto rientrerà in gruppo. Quattro le gare saltate anche da Giovane a causa dell’operazione per l'ernia inguinale (in altre due occasioni è andato soltanto in panchina)"
- A 2 assenze Anguissa, Alisson Santos, Meret
"Anguissa fermatosi ulteriormente dopo il problema muscolare accusato contro la Fiorentina, per Alisson Santos lesione al bicipite femorale sinistro e per Meret problema all’adduttore"
A 1 assenza Leonardo Spinazzola per la contrattura patita pochi giorni prima dell’ultima trasferta a Firenze.